【爭標關鍵】軍兵勝負由非洲勢力話事

英超快車第3站尾場重頭戲，由榜首利物浦喺主場火併阿仙奴。今場勝負由非洲勢力話事，紅軍嘅埃及球星穆罕默德沙拿又重拾射門鞋，而兵工廠嘅加蓬前鋒奧巴美揚一樣腳風超順。兩人唔止為英超錦標而戰，更加係神射手殊榮之爭。（Now 621周日凌晨1時30分直播）



利物浦係聯賽唯一不敗之師，現時以51分位居榜首，上屆歐聯決賽肩膊受傷嘅王牌穆罕默德沙拿，經過季初短暫低迷後，現已回復佳態，助利物浦近4場聯賽贏晒。



當中更入5球，明顯弗番，其中2次係先開紀錄，配合好拍檔羅拔圖法明奴及塞內加爾前鋒沙迪奧文尼，以及近期上位常擔正嘅梳頓沙基利，火力全開。



阿仙奴狀態回落，與防線傷兵增加大有關係，除中堅洛賀丁提早收咧外，比利連、梅斯達菲、蒙利爾等後防主力皆受傷患困擾，隊長哥斯尼復出後嚴重缺態，近期被迫改用中場格列沙加移後打中堅，成為計時炸彈，難怪近12場聯賽，只得1場保持清白之身，防線欠穩。



好彩前線保持水準，尤其係射手奧巴美揚腳風奇順，近7仗聯賽轟6球，累積13個士哥，以1球壓住沙拿同熱刺前鋒哈利卡尼，排緊射手榜榜首，今仗兩大神鋒對決，實多波入。



何況兩軍交手例牌多波入，近11次交手9次開大，其中8次總入球開4球或以上添，2.5球大當然穩陣，但3.5球大賠率更佳。



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