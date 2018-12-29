阿仙奴前主席去世　冇佢球會冇今日！

阿仙奴喺英超作客利物浦前1日，傳出一個令球迷心痛嘅噩耗，前球會主席彼德希爾活特周六(28號)因病去世，享年82歲。或者新一代嘅阿仙奴球迷未必識得佢，不過「希爾活特家族」喺阿仙奴歷史就有好重份量。



彼德希爾活特喺1982年至2013年間出任阿仙奴主席，佢爸爸同爺爺都做過阿仙奴主席一職，不過以彼德在位期間成績最好，「兵工廠」史上最出色領隊之一嘅格拉咸同雲格，都係由佢扑槌聘用，期間阿仙奴贏過5次英超冠軍、5次足總盃冠軍、2次聯賽盃冠軍同1次歐洲盃賽冠軍盃冠軍。



彼德希爾活特係比較傳統嘅老闆，佢承認當年請雲格執教前，根本唔知雲格係邊個，所以對請佢好有保留，直到兩人親身見面，先至被雲格吸引，結果證明佢個決定非常明智。彼德希爾活特經常會入球場睇波，亦會走入更衣室同職球員打成一片，相比依家班主高安基「長期失蹤」，阿仙奴球迷更加懷念呢位Mr.Arsenal。



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