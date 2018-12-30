【賽後解碼】半場走樣　卡尼單天難保至尊

雖然憑住今夏世盃出色表現，英格蘭前鋒哈利卡尼獲頒授大英帝國員佐勳銜（MBE），並喺尋晚於英超為熱刺轟入靚波先拔頭籌，可惜係佢哋換邊後表現大走樣，最終喺主場慘被狼隊反勝3比1，未能為自己喺2018年畫上圓滿嘅句號。



熱刺前鋒兼英格蘭隊長哈利卡尼，在今夏世盃攻入6球成為神射手，獲英女王頒授大英帝國員佐勳銜（MBE），而領隊修夫基帶領英格蘭相隔28年再度殺入世盃4強，獲頒授大英帝國官佐勳銜（OBE）。正所謂人逢喜事精神爽，尋晚英超熱刺主場對狼隊，上半場「哈神」接應孫興民妙傳，在右路禁區邊出奇不意起左腳抽射靚波破網，，佢喺2018年為熱刺同英軍上陣63場入42球，效率奇高。



可惜，熱刺換邊後表現大跌Watt，竟然再冇一腳射門，反觀狼隊下半場表現脫胎換骨，然後仲喺末段連入3球，最後反勝熱刺3比1，令後者在各項賽事保持嘅4連勝走勢正式告終。



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