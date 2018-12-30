【爭標關鍵】有陣喇！紅軍繼續強陣

英超今晚壓軸大戰，由利物浦主場對阿仙奴，依家雙方出晒正選陣容，其中「紅軍」對比上一場「扑星Day」賽事，只作出一個變動，由法賓奴泰華利斯代表佐敦軒達臣擔正。前線則繼續有穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴三條煙。至於阿仙奴就傷兵唔少，包括奧斯爾都因傷未有隨隊。佢哋打個「3-4-1-2」陣式，仲有艾朗藍斯正選上陣，全力挑戰「一哥」。



利物浦正選陣容（4231）

門將：13艾利臣比加

後衞：66阿歷山大阿諾特、6洛夫雲、4華基爾雲迪積克、26安德魯羅拔臣

中場：5韋拿杜姆、3法賓奴泰華利斯

攻中：23梳頓沙基利、9羅拔圖法明奴、10沙迪奧文尼

前鋒：11穆罕默德沙拿



阿仙奴正選陣容（3421）

門將：19賓特尼奴

後衞：12列治史迪拿、5柏柏斯達夫普路斯、20梅斯達菲

中場：15美蘭尼爾斯、11盧卡斯托拉拿、34格列沙加、31哥拉辛拿斯

攻中：8艾朗藍斯、17伊禾比

前鋒：14奧巴美揚



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