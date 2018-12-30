【賽後解碼】利物浦埃及文明返晒嚟

英超今晚壓軸戰有利物浦主場對阿仙奴，雖然話「紅軍」近排氣勢強勁，但又有邊個估得到，佢哋最終會大勝5比1。今場「兵工廠」係先開紀錄一方，美蘭尼爾斯11分鐘為客隊開紀錄。不過「紅軍」前鋒羅拔圖法明奴喺14同16分鐘連入兩球反超前。



利物浦之後得勢不饒人，再憑沙迪奧文尼入波同穆罕默德沙拿射入12碼，半場已經贏到4比1。換邊後20分鐘，羅拔圖法明奴又入極刑，完成個人今場帽子戲法，今場亦係利物浦前線組合「埃及文明」今季首次三人同場齊齊有入波。



值得一提，今場「埃及文明」嘅超班實力真係徹底展現，贏波後嘅利物浦，依家更將榜首領先優勢帶出9分，繼續向住佢哋自1989/90年首個頂級聯賽錦標進發。至於輸波嘅「兵工廠」，各項賽事近4戰得1勝1和2負，戰績回落，陣內一條防線，今場更係錯漏百出，領隊艾美利再唔執番掂隊波防線，今季恐怕又會失望告終。



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