【有片】法明奴扭低3個阿仙奴雪糕筒

即睇法明奴帽子戲法：https://bit.ly/2ThL4x8



英超「一哥」利物浦今晨喺主場大炒阿仙奴，要數頭號功臣一定係巴西前鋒羅拔圖法明奴，事關佢個人大演帽子戲法，成功徹底撕破「兵工廠」防線。連同今場3個入波，原來羅拔圖法明奴已經喺英超累積入咗43球，正式取代菲臘比古天奴成為英超史上入波最多巴西球員咁話，認真犀利。



此外，值得一提係呢位巴西射手嘅頭兩個入波，其中第一球喺近門執雞嘅「No Look Shot」，連龍門都唔望就起腳，唔少球迷都讚佢掂！更加值得欣賞就係佢嘅第2球，話說當時佢帶住個波殺入禁區，接連將梅斯達菲同柏柏斯達夫普路斯扭過，仲令佢兩個好似雪糕筒咁跌低，更搞笑係之後當羅拔圖法明奴起腳，就連之前交失波心急回防補救嘅中場盧卡斯托拉拿，跑到去法明奴身邊又突然「自炒」瞓低，呢球要讚法明奴功架之餘，「兵工廠」嘅雪糕筒防線，都值得大家睇睇！



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