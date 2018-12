今晚英超直播堅係好波連場,包括車路士、曼城同曼聯會輪流登場,由夜晚8點睇到深夜2:30,各位波友肯定過足癮。最緊要係,曼聯喺換上蘇斯克查做看守領隊後,已經連贏2場,今鋪係咪過到3關,都非常令人關注。





周日4:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 阿德萊德聯 Now 639;有線615、655台



周日8:00pm 英超 水晶宮 Vs 車路士 Now 621



周日10:15pm 英超 修咸頓 Vs 曼城 Now 621



周日10:15pm 英超 般尼 Vs 韋斯咸 Now 622



周一0:30am 英超 曼聯 Vs 般尼茅夫 Now 621