【利物浦王朝】夢幻12月　呢26日發生咩事？

利物浦喺英超大炒阿仙奴之後，聯賽榜首優勢拉開到9分之多，足智彩將佢哋奪標賠率進一步升溫至1.38倍，首個英超冠軍獎盃已近在咫尺。其實喺今個月初，全世界都覺得曼城係天下無敵，利物浦只係「最接近」嘅挑戰者，勢估唔到12月一輪腥風血雨後，出現利物浦一支獨秀場面。



12月5號曼城作客2比1贏屈福特之後，喺榜首帶出5分，當時曼城同利物浦都係強勢，大家一齊Keep住贏，不過自從贏屈福特之後，曼城近4場聯賽輸咗3場，分別輸畀車路士、李斯特城同水晶宮，相反利物浦遇神殺神，由12月6號開始再連贏6場，包括擊退曼聯同阿仙奴兩支強敵，突然之間彈開晒。



另一支低調競爭者熱刺，12月6號開始亦打出5連勝，同利物浦一直保持6分差距，不過今輪竟然意外1比3輸畀狼隊，再一次「向榜首施壓」後自己冧檔。爭標對手輪流自爆，利物浦就愈戰愈勇，由落後5次到領先9分，利物浦呢26日直頭好似發夢一樣咁夢幻呀！



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