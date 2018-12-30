【利物浦王朝】3個畫面話你知紅軍最強係乜

利物浦擁有地上最強嘅鋒線、門將同中堅，喺英超一支獨秀係正常不過，不過佢哋除咗有最強人腳之外，連團結性都係數一數二，今場對阿仙奴就有3個畫面，見證利物浦「團結就是力量」，呢個英超冠軍非「利」莫屬！



第1個畫面係完半場嗰陣，啱啱輸咗個12碼嘅阿仙奴中堅柏柏斯達夫普路斯，不滿穆罕默德沙拿「太易跌」走去找佢晦氣，而且爭執得好激烈。眼見王牌球星畀對手挑釁，華基爾雲迪積克、韋拿杜姆等隊友即刻幫拖，為沙拿出頭反兇柏柏斯達夫普路斯，相反阿仙奴就得奧巴美揚插手拉走佢，「紅軍」球員盡顯血性。



第2個畫面係下半場65分鐘，利物浦博到今場第2個12碼，不過首席劊子手穆罕默德沙拿竟然選擇「讓射」，畀羅拔圖法明奴操刀完成帽子戲法！要知道穆罕默德沙拿依家同奧巴美揚、哈利卡尼並列射手榜第1位，如果佢自己操刀入波，就可以獨佔榜首，難怪高普賽後都話：「見到沙拿讓出12碼，我感動到幾乎想喊！」



第3個畫面係完場後嘅訪問，當然安德魯羅拔臣同華基爾雲迪積克出鏡，訪問完畢後記者拜託安德魯羅拔臣將最佳球員獎轉交羅拔圖法明奴，羅拔臣就大方回應：「冇問題呀...我經常咁做。」睇落好似係普通嘅回答，但就顯示出安德魯羅拔臣甘於做主角身邊嘅綠葉，默默為球隊付出，華基爾雲迪積克聽到佢咁講，都送上溫馨擁抱。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI