【有片】尼馬新女曝光　激索KOL請食波餅

呢個聖誕、新年真快樂！講緊嘅係尼馬，因為佢又成功換畫，媾咗件當紅model返嚟。



尼馬一個月前鬆啲同離合多次嘅Bruna Marquezine分手，女方仲喺《時尚》雜誌公開證實咗。係咪以為踢緊巴黎聖日耳門嘅尼馬，為咁會偃旗息鼓一段日子，最近返咗巴西度假嘅佢，畀人發現同20歲模特兒Mari Tavares喺埋一齊，Mari仲好大方咁鋪兩人合照上網，雖然冇熱吻之類嘅激圖，不過巴西當地人人都用「尼馬新征服嘅獵物」形容呢個女仔。



Mari Tavares係個model兼Youtuber，佢經常喺Instragram派軍糧，又會拍片教人化妝，所以近期好紅，尼馬向來喜歡「名牌」，況且Mari仲要細Bruna成3歲，絕對係最合適嘅「枕邊接班人」。



可能人逢喜事精神爽，尼馬早兩日喺巴西出席一場慈善賽，唔單只以小辮子新造型亮相，頻頻大騷腳法，有個球迷掟咗部手機入場，佢仲肯執起自拍，然後掟番上看台畀人，顯然心情大靚。



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