【有片】總結：史上最蠢被逐　伊古達拿搞乜

伊古達拿掟波影片：https://bit.ly/2CF1Q3L



周日(30號)NBA常規賽，勇士作客以115比105擊敗拓荒者，今場話題人物非攻入35分的奇利湯臣，亦非同得25分的史提芬居里或杜蘭特，而是老將第6人伊古達拿。現年34歲的伊古達拿身經百戰，不過今場卻上演最愚蠢一幕，他在完上半場前帶球甩手，當完場鐘聲響起後，伊古達拿即「懶有型」拿起地上籃球用力掟上看台，頭也不回地瀟灑步向更衣室。不過隨住主場球迷柴台聲，裁判突然翻看錄影片段，並且宣布以「挑釁行為」罪名將伊古達拿驅逐，兼罰1個技術犯規。伊古達拿最終只打12分鐘，錄得1個籃板、1次助攻及1次封阻數據。



另外，巫師宣布王牌控衞約翰禾爾將會進行腳跟骨刺手術，預計要休息長達半年，意味今季提早收咧，不過巫師周日卻大打爭氣波，在主場以130比126擊敗黃蜂。



最新賽果(左方主場)

拓荒者 105:115 勇士

太陽 118:122 金塊

爵士 129:97 紐約人

灰熊 103:112 塞爾特人

鷹隊 111:108 騎士

塘鵝 104:108 火箭

巫師 130:126 黃蜂

公鹿 129:115 籃網

快艇 111:122 馬刺



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