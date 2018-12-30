【香港體壇】有笑有淚　亞運狂潮幕幕經典

適逢「亞運年」，香港代表隊於雅加達亞運大豐收，破紀錄狂奪8金18銀20銅，然而，在獎牌數字以外，一眾港將亦在不同項目取得突破性佳績，締造一幕幕經典瞬間，為踏入「黃金時代」的本港體壇添上精彩一頁！ (文︰王藝霖、李芷韻)



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●歷經起伏呂麗瑤跨向光榮

8月26日，雅加達亞運，女子100米跨欄決賽，呂麗瑤將個人最佳時間推前0.02秒，以13秒42的成績摘銅，成為香港首個站上亞運頒獎台的女子田徑運動員，亦填補了香港64年以來亞運田徑個人項目獎牌的空白。猶記得比賽當日，披着香港區旗的她由賽道緩緩步至採訪區，始終流着淚。看似輕巧的獎牌，對於經歷一年跌宕起伏的呂麗瑤而言，很重很重。



「過去一年練習真的很辛苦，我總告訴自己，『不行，我一定要做好，一定要再跑快點』，其實很多時候都在迫自己。」同樣被訓練佔據生活，影響情緒的，還有教練鄧漢昇。「我們花了許多時間備戰，一起看影片分析。『阿昇』的心情一直很矛盾，一方面想我做出成績，另一方面又不想增添我的壓力，更怕我會在亞運傷及舊患，令田徑生涯完結。」汗水與淚水從起跑線蜿蜒至終點，交織而成的，是一面史無前例的銅牌，亦是對兩人的安撫與肯定。



堅持拚搏源自不甘去年年底，呂麗瑤右膝十字韌帶在一次練習中撕裂，當問及有否想過放棄田徑，她沒有一絲猶豫：「沒有。」義無反顧的堅持，源自不達目標誓不罷休的信念。「我很想破香港紀錄，但一直破不了，很不甘心。從前覺得距離紀錄有一段永恒的距離，但最近兩年成績進步不少，看着距離一點點收窄，只想在退役前達成目標，不曾想過放棄。」



由受傷到踏上亞運頒獎台，最想感謝的仍是鄧漢昇。「有時候他真的很惡很情緒化，甚至會瘋狂罵我，但想深一層，如果他不在乎便不會有情緒，他只是太想我變好，不懂得如何表達而已。」



新年將至，呂麗瑤的願望仍然離不開田徑。「希望能夠跑出13秒2的成績，這個目標已經說了兩年，兩年都以失敗告終，希望能在來年4月的亞錦賽實現，這樣一來離紀錄便近了一大步。相較之下，獎牌反而沒那麼重要。」她頓了頓，笑容不帶一絲陰霾：「最好保持在前三吧。」(許思彤報道)



●單車隊亞運大豐收 李慧詩擸2金1銀

2018雅加達亞運締造出不少新歷史，特別是香港單車隊威到盡，以3金4銀1銅收官。當中「牛下女車神」李慧詩，在亞運勇奪2金1銀，在爭先賽和競輪賽再度衞冕，歷屆累積5金冠絕港將！除了單車隊，香港壁球隊亦在亞運創出驕人成績，在男子個人項目，歐鎮銘和李浩賢齊齊殺入決賽，包攬金、銀牌，女團奪金加上男團鍍銀，創出壁球隊史上最佳！

另外，今年亞運新增項目橋牌和示範項目電競，港隊都有牌落袋，總結港隊在今年亞運累積8金18銀20銅的成績，為他們帶來總共2,640萬元獎金，創出香港歷來最好成績，果然是香港勁揪！



●梗頸四變銀牌 四大女飛魚爆喊

雅加達亞運女子4x100米混合泳接力賽發生戲劇性一幕，香港隊在決賽以第4名「掂池」，但其後大會判罰中國及南韓「接棒偷步」犯規，被取消資格，香港隊即升上亞軍取得銀牌，歐鎧淳與隊友激動得相擁「爆喊」，場面令人感動！而今次亦是香港游泳隊24年來首次亞運會破銅，成功奪得銀牌，賽後歐鎧淳表示：「我講過唔想再要銅牌，估唔到今次我哋做到咗，真係開心過自己破紀錄。」



●石偉雄跳馬冧莊 媲美李麗珊黃金寶

四年前在仁川「跳出金牌、震驚全港」，香港「體操王子」石偉雄今年在雅加達亞運會以完美的表現，壓倒里約奧運金牌得主北韓名將李世光，成功衞冕男子跳馬金牌；四年來曾經歷過筋腱斷裂，跌入運動生涯的低谷，其勵志奪金的故事再令港人難忘。石偉雄再寫體操界歷史，並成為繼「風之后」李麗珊及「亞洲車神」黃金寶之後，第三位在同一項目蟬聯亞運金牌之港將。



●林衍聰藉獎牌求婚 李澤峰變「喜劇之王」

香港劍擊隊今年是離離合合的一年，劍手林衍聰在雅加達亞運與隊友李澤峰奪得佩劍銅牌後，藉獎牌向女友Nicole求婚，結束8年愛情長跑，但李澤峰見證求婚過程時感觸喪喊，有如「喜劇之王」，亦是今屆亞運港隊最有趣一幕。不過，有份出戰今屆亞運並取得2銀的「花美男」崔浩然，突然宣布以25歲之齡退役，結束15年劍擊生涯，令人大感錯愕。

除了亞運外，劍擊隊今年亦是大豐收，張小倫和江旻憓分別奪得男花和女重的亞錦賽冠軍，而佘繕妡則在世青金牌和青奧銀牌，絕對是女子重劍的未來希望！



●謝影雪鄧俊文 排名登世界第2

羽毛球混雙拍檔謝影雪/鄧俊文今年表現「打到曉飛」，先後在馬來西亞大師賽及澳門公開賽勇奪冠軍，在四年一度的雅加達亞運會力抗強敵，掛上銀牌，更在世界錦標賽摘得銅牌，這位「左手配」的世界排名歷史性升上第二，創出新高！



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