【香港體壇】走向世界　佢哋都係港人驕傲

亞運大豐收是2018年香港體壇的最光輝時刻，但其實除了亞運之外，還有其他努力不懈的運動員在為港爭光，而且能夠走向世界，成為香港人的驕傲！ (文︰王藝霖、李芷韻)



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●香港破天荒舉辦籃球世界盃

香港在2018年歷史性首度舉辦籃球世界盃外圍賽賽事，對中國、南韓及新西蘭，其中主場與南韓隊一戰（左圖）更加打出超水準僅敗，為香港籃壇2018添上不少色彩！

首屆籃總盃於年初舉行，南華力挫永倫，成為首屆冠軍，而今年甲一籃壇總決賽亦上演驚喜一幕，東方龍獅在落後兩場的情況下反勝南華總場數3比2，奪得球隊首個甲一總決賽冠軍。「香港首席中鋒」惠龍兒，今季在CBA第二個賽季，新季轉投南京江蘇同曦後獲重用，更曾經單場獨取16分，創下個人CBA得分新高。



●曹星如復出進軍東京奧運

職業賽寫下了22連勝紀錄的香港「拳王」曹星如（Rex），休養13個月之後在11月復出，再踏上擂台與台灣業餘拳手江奕宏對戰，激戰三個回合之後曹星如獲勝，這是他自去年10月主場對日本河野公平，因眼部受重創後的首戰。在表演賽賽後Rex即宣布暫別職業生涯，並轉戰業餘拳壇，並期望能夠取得資格，出戰2020年東京奧運，再寫香港歷史。



●「杜黃配世乒賽混雙奪冠

爬過「雅加達低谷」、香港混雙組合杜凱琹及黃鎮廷攀上「仁川之巔」！杜凱琹與黃鎮廷在年尾「攞彩」，贏得國際乒聯世界巡迴賽總決賽混雙冠軍！「杜黃配」在新增的混雙項目決賽以3比0橫掃擁主場之利、由張宇鎮及車孝心組成的南北韓聯隊，成為了歷來首屆總決賽的混雙盟主，寫下歷史！



●傅家俊患眼疾休戰4個月

香港桌球天王傅家俊年初宣布因左眼視網膜退化而接受手術，並暫停了比賽接近4個月，至世界錦標賽才再復出球壇。不過，傅家俊的眼疾情況目前需要受到控制，飛蚊症引致在眼晴裡的黑影仍然存在，因此他正考慮明年嘗試用針灸醫治。不經不覺，傅家俊轉打職業已經20年，今年更特別推出個人腕錶，以作紀念。



●賽車夢幻組合玩24小時耐力賽

香港賽車界「夢幻組合」（右起） 方駿宇、歐陽若曦、 關兆昌、 李英健和唐偉楓，今年初首次組隊駕駛着Audi R8 LMS GT4出戰杜拜24小時耐力賽，而on.cc東網亦破天荒播足全程，結果5位車手力戰下勇奪亞軍，成績令香港人驕傲，他們賽後均表示期望再「合體」出戰，再爭佳績。



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