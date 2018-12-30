【一圖睇晒】2018埋單　美斯C朗都退步咗

C朗上場意甲梅開二度，幫祖雲達斯以2:1擊敗森多利亞，佢今年各項賽事入球亦鎖定喺49球，近8年首次單年入波唔夠50球。



至於宿敵美斯今年雖然入到51球，成為歐洲五大聯賽2018年射手王，但佢入波數字已連續2年下降，比顛峰時期更加少咗40球。



C朗49個入球之中，有28球為皇馬射入，為祖雲達斯入咗15球，喺葡萄牙國家隊入6球。由於佢今屆世界盃結束後，就冇再為葡萄牙上陣，否則應該唔止入49球。



至於美斯為巴塞入47球，另外4球來自阿根廷國家隊，令佢連續3年入波多過C朗，以近8年計，各贏4次。美斯最顛峰係2012年入咗91球，當年C朗入63年，2013年C朗創出69球個人新高。



不過，再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日，兩大球星單年入波數字不斷下滑，見證雙雄爭霸嘅一個時代即將結束。



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