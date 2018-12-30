【人物誌】有佢贏曼城　冇佢輸畀卡城

以往能夠喺英超立足嘅亞洲球員，大多數係南韓或日本國腳，依家開始出現「亞洲新人類」，佢哋並非來自亞洲傳統足球強國，而係一批英國出生嘅移民後代，包括卡迪夫城嘅菲律賓門將艾法列治，依家李斯特城中場咸沙袓靴里，更加係來自孟加拉。



21歲嘅咸沙袓靴里一身黑黝肌膚，加上爆炸頭造型，睇落似非洲球員，但其實佢係中美洲同亞洲嘅混血兒，爸爸係加勒比海小國格林納達人，而媽媽係亞洲孟加拉人。



咸沙袓靴里喺英國出世，佢2011年加入李斯特城青訓系統，3年前獲提拔上一隊，但之後大部分時間被外借去英甲伯頓，上季先至回歸。



咸沙袓靴里今季英超表現一嗚驚人，雖然佢只上陣2次，但都係正選，對手仲係車路士同曼城，最神奇係李城呢2場竟然贏晒，更不可思異係咸沙袓靴里上場缺陣，球隊立即輸畀下游球隊卡迪夫城，難怪佢已被捧為「狐狸兵團」嘅護身符，領隊佩爾依家唔重用佢都唔得。



事實上，咸沙袓靴里擁有強壯身軀，面對曼城同車路士球星，對抗性不落下風，而且體能又好，可以不斷跑動助攻助守，好有由李城轉投車仔嘅尼高路簡迪影子。



咸沙袓靴里亦有自己一套足球哲學，佢話：「我來自一個亞洲家庭，但並冇感到壓力，家人叫我只需要好好享受足球，即使我明天話唔再踢波，佢哋都會支持我。」就係因為呢份支持，令佢可以盡情發揮。



雖然咸沙袓靴里有格林納達、孟加拉血統，但佢已完全融入英國，老婆都係1位金髮美女，兩人已育有1位囡囡。咸沙袓靴里亦選擇代表英格蘭，並已經為英格蘭U21上陣過4次，晉身大國腳只係時間問題。



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