300單人勁人襲港　阿寶：入場撐李慧詩！

香港世界盃場地單車賽將於下月25至27日假香港單車館舉行，屆時超過300位世界頂尖車手將雲集香港，爭奪獎牌及2020年東京奧運積分。前香港單車隊代表黃金寶（阿寶）呼籲市民購票入場，支持「牛下女車神」李慧詩及一眾港隊成員，實行香港人撐香港人。



今屆賽事共設7個項目，包括爭先賽、凱林賽、麥迪遜賽、全能賽、團體競速賽、團體追逐賽及捕捉賽，阿寶表示市民可因應喜好觀賞不同賽事：「如果喜歡充滿刺激感的競技，麥迪遜和捕捉賽不容錯過；如果想看肌肉型運動員的爆發力，則要留意短途的凱林賽和爭先賽。」今季首兩站世界盃中，李慧詩已贏得2面爭先賽金牌及1面凱林賽銅牌，而麥迪遜賽亦是香港男、女子隊強項，阿寶期望「天時、地利、人和」的配合能助港隊再創佳績：「運動員聽見主場觀眾歡呼喝采，會更興奮地朝著獎牌和紀錄邁進，希望市民能夠入場鼓勵他們。」



談及選擇座位的心得，阿寶指A、C區位處比賽直道，視線寬敞，而B、D彎道區域則適合觀賞運動員從鑊頂俯衝的英姿。「單車館的觀眾席與賽道非常接近，市民可以近距離欣賞世界級運動員，第一排的觀眾甚至能夠感受到他們的呼吸，投入感十足。」



2018/19 香港世界盃場地單車賽

日期：2019年1月25至27日（週五至週日）

地點：香港單車館

門票：$50至$200（特惠票$30至$100）

購票方法：城市售票網及香港單車館發售

網頁：http://ucitrackworldcup.hk/



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