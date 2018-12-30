體藝入決賽最大功臣　趙善堯找數剷平頭！

全港學界精英排球比賽4強大戰周日（30日）假青衣體育館上演，男子組賽馬會體藝中學與香港道教聯合會圓玄學院第二中學激戰3局後，體藝以22比25、25比20及15比9擊敗上屆亞軍，時隔13年再次打入決賽，將會硬撼力爭3連霸的拔萃男書院。主攻趙善堯賽後表示會「找數」剷平頭，決賽將以新髮型示人。



8強體藝成功淘汰喇沙書院後，趙善堯說過全隊早已約定，只要打入決賽就會「剃光頭」。「今場球隊入局慢，完第1局我和隊友說：沒關係，像昨天（8強戰）一樣，一定可以追回來。」果然，這位主攻手成功憑ace球及多次強勁扣殺，帶領球隊落後一局情況下力追，最後成功反勝，賽後「堯仔」笑言會兌現承諾，會以「陸軍裝」出戰決賽。身型高大的趙善堯現時效力乙組聯賽球隊國際，今場關鍵時刻憑他挺身而出挽回士氣，「我在場內跟他們說，只要有我在就不用怕！我會負責得分，會給信心一班隊友，跟他們說：冇問題，一定得！」



體藝的決賽將會遇上兩連霸的拔萃男書院，對手於4強戰與沙田培英中學陷入激戰，終以直落兩局25比20、25比23順利晉級。趙善堯強調，球隊必需盡快調整心態，決賽要盡快入局：「自學界開始我們一直都有研究男拔，更試過和他們打友賽，教練對他們已經有針對性部署，決賽要做的，就是執行教練指令。男拔是精英賽最強的一隊，我們一定要打士氣波，今場尾段追上來的氣勢，決賽日一開波就要有！」決賽日將移師調景嶺體育館舉行，同日將上演男子組季軍戰，由沙田培英中學大戰香港道教聯合會圓玄學院第二中學。