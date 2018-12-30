菁英盃　富力R＆F開齋兼上榜首

「菁英盃」周日（30日）於旺角大球場上演佳聯元朗對富力R&F。富力有袁振昇和李卓翰雙雙射入「開齋波」，助球隊以2比1擊敗有慕沙一度扳平的元朗，取得分組賽首勝。



開賽初段雙方於中場拉鋸，先取得攻門的是富力R&F，8分鐘，福保羅接應隊友傳送，第一時間窩利僅中網側。16分鐘，袁振昇把握元朗門將葉嘉宇失誤，推入禁區近門射入「開齋波」，為球隊打破僵局。



2分鐘後，元朗差點追和，黃本煒右路傳中，慕沙衝頂僅柱邊出界。富力打開紀錄後，攻勢愈見「入肉」，20分鐘先有羅港威避過守衞後熨射，及後再有袁振昇撞射，惟一一未能轉化成入球。落後的元朗不斷尋找機會反撲，24分鐘慕沙左路窄位狂抽被陳梓榮擋出。



這位巴西前鋒在5分鐘後再度出擊，近門頭槌頂入，為球隊扳平。其後戰情膠著，戰至40分鐘，富力左翼麥富城先後兩次起腳，均未能命中目標，雙方踢成1比1完半場。



換邊後，元朗較主動，51分鐘慕沙短傳予葉子俊，後者笠射僅柱邊出界。58分鐘，這對組合再度發功，惟葉子俊撞射省中對手出底線。



67分鐘，陳曉鋒接應傳中，銅頭一搖惜越楣而過。70分鐘，富力得罰球機會，羅港威傳中雖被對手解圍，但仍有李卓翰大腳抽入，取得職業生涯首個入球，同時助球隊再度領先。



元朗仍未有放棄，74分鐘先有陳柏衡禁區內跳頂，4分鐘後再有慕沙禁區頂抽射，惟一一被陳梓榮拒諸門外。補時階段，富力差點再下一城，惜陳富海的遠射中楣彈出。



其後元朗再得角球機會，慕沙衝頂高出，未能助球隊平反敗局，富力最終以2比1險勝元朗，取得分組賽首場勝仗，並以4分升上榜首。



賽後富力R&F主教練楊正光坦言感到驚喜：「李卓翰位置上係防守多嘅，呢球波對佢有好重大意義，上一場對東方，佢都表現得非常好，今場係更加好。希望我哋喺菁英盃比賽可以提拔到年青啲嘅球員，畀多啲機會佢哋。而對我哋嚟講，贏波都有好重大意義。」



此外，他透露中場陳俊樂是否1月回廣州富力需等待通知，中堅梁諾恆則留效至球季完結，「光Sir」期望球隊能早日與「細佬」續約。



佳聯元朗主教練郭嘉諾則指，球隊在下半場已控制戰局，自己亦正在等待入球的出現︰「下半場係有啲唔好彩，我覺得球隊唔應該係輸嗰隊，對面嘅李卓翰喺香港隊我都有一直教佢，完場後我自己都有過去恭喜佢，因為球波射得好靚。



球隊輸波都冇辦法，會畀多啲機會年青球員，李藹軒第一次正選，霍柏軒第一次踢，黃本煒差唔多踢足全場，作為青訓教練係開心嘅，希望可以繼續喺港超畀多啲機會佢哋。」