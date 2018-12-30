【不斷更新】韋利安巴克里中柱　車仔堅慘

【20:37】

巴克里接應角球怪腳射中柱，水晶宮唔失波有運



【20:35】

韋利安射靚罰球，中人牆後中柱，之後轉頭佢再遠射，又畀門將撲出，車仔慘呀！



【20:28】

車仔基奧特窄位抽入，但越位在先，車仔仲未開紀錄



【20:18】

基奧特靚回傳，簡迪右腳勁射僅出界



【20:14】

韋利安罰球斬中，魯迪加靚二傳，可惜隊友接應唔到，車仔嘥料



【20:10】

頭十分鐘車仔圍揼水晶宮，但主隊守得住



【20:01】

比賽開始。



【19:29】

車路士作客水晶宮，車仔因柏度洛迪古斯受傷，領隊沙利迫住變陣，基奧特爭贏艾華路莫拉達打正選，將同夏薩特同韋利安組成鋒線三叉戟，水晶宮大將安祖斯唐辛及韋費特沙夏亦首發出場，全力為主隊爭取入球。



水晶宮正選陣容（442）

門將：31古亞達

後衞：29雲比沙卡、5湯堅斯、12馬馬度沙高、3雲安荷特

中場：18麥亞瑟、4米利禾積域、8高耶迪、15舒洛比

前鋒：10安祖斯唐辛、11韋費特沙夏



車路士正選陣容（433）

門將：1阿列沙巴拿加

後衞：28艾斯派古達、30大衞雷斯、2魯迪格、3馬高斯阿朗素

中場：7尼高路簡迪、5佐真奴費路、8巴克里

前鋒：22韋利安、18基奧特、10夏薩特



尋晚深夜睇完英超利物浦對阿仙奴，今日當然仲有好嘢，車路士同曼城先後出擊，兩隊都係作客，喺快車賽期唔易啃呀！車仔喺8點先出擊，對手係近期表現唔曳嘅水晶宮，水晶宮前仗爆大冷勇挫曼城，成班波踢到曉飛，呢次坐鎮主場肯定又想打老虎，車仔想贏就要睇夏薩特表現喇。

曼城喺稍後10點15分出場，藍月亮會作客修咸頓。聖人自換咗領隊後表現唔曳，之前就贏過阿仙奴，肯定係豬頭骨。曼城呢期陷入低潮，近4場聯賽輸3場，已經被榜首利物浦放離10分，如果仲想爭聯賽冠軍，呢場再冇失分空間，大家想知曼城可唔可以谷底反彈，就要睇實我哋不斷更新喇！



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