娃娃臉笑裡藏刀　紀律唔講得笑

曼聯看守領隊蘇斯克查生得一張「娃娃臉」，好似好和藹可親，但其實佢教波紀律嚴明，對任何唔守規矩嘅球員，都會嚴厲斥責。紅魔鬼前鋒安東尼馬迪爾，就因為放完假遲歸隊，而被蘇B鬧爆。



蘇斯克查畀球員喺24號放假，陪家人過平安夜，並推遲聖誕節開操時間，照計球員們有足夠時間同家人過節。不過，開操時唔見安東尼馬迪爾，原來呢位法國國腳飛去法國陪老婆同囝囝，卻錯過原定班機，結果遲歸隊。



咁都未算，安東尼馬迪爾仲疑似喺節日亂食嘢，搞到身體不適，缺陣埋上場英超。曼聯教練團對佢非常不滿，結果蘇斯克查要搵佢照肺，佢喺周五(28日)已經復操。



安東尼馬迪爾今季英超入咗8球，係陣中入波最多嘅球員，但紀律麻麻，今夏都試過擅自離隊，去探老婆同囝囝，結果畀摩連奴罰款，依家仲係死性不改，小心畀蘇斯克查打入冷宮。



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