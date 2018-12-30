【賽後解碼】簡迪勁過前鋒　沙利神改造

英超車路士作客水晶宮，因柏度洛迪古斯受傷，車仔領隊沙利改派基奧特打正選，同夏薩特及韋利安組成鋒線三人組，不過最後奠勝嘅係尼高路簡迪。呢名全球其中一名最佳防中，被沙利改造踢右中場，指令佢多入楔同多起腳，今仗佢嚟個神入楔，接應大衞雷斯長傳心口一控第一時間射入，睇到佢堅有能力參與進攻。今場車仔小勝1:0，簡迪係頭號功臣。



車路士為進一步鞏固前四席位，於快車賽程依然夫添上陣，上半場已經取得好多攻勢，其中基奧特食詐胡，韋利安、巴克里又先後射中柱，半場未能入波堅唔夠運。水晶宮剛擊敗曼城班波勁硬淨，但最後車仔都有簡迪挺身而出。呢名多才多藝嘅防中，於離開三十碼左右睇到雷斯於中場控球，於右路狂衝入禁區，雷斯睇到交到嚟個妙傳，簡迪勁瀟灑建功，功架不遜頂級前鋒。



沙利本季執教車路士，其中一個最大改動就係將簡迪移到右路，將中場中個位畀咗佐真奴費路。簡迪執行力極強，今季已有兩個聯賽士哥，今仗更加睇到佢嘅潛質與威力。但唔少球迷都認為，中場中先係簡迪最佳位置，搵佢打埋進攻係多餘之舉。簡迪潛力無限，潛能仲未去到盡，畀佢踢新位置相信利多於弊；車仔多一瓣進攻板斧，應該都係車迷樂於見到嘅畫面。



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