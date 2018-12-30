【未亡人系列】37歲馬爾干唔信命復出

大家仲記唔記得馬爾干？呢位前巴西國腳曾經被譽為世界最佳右後衞，擁有用唔盡嘅體力，助攻助守，可以一人踢晒整條右路。



不過，一山還有一山高，馬爾干喺2010/11球季歐聯分組賽，遇上當年冒起嘅加里夫巴利，慘被呢位威爾斯國腳連番爆破，忽然淪為「雪糕筒」，呢一戰亦成為佢事業轉捩點，從此走下坡。



馬爾干喺摩納哥打出名堂，2006年轉投國際米蘭，幫球隊4次捧意甲，包括2010年成為三冠王。當佢事業處高峰時，卻遇上一生最大宿敵，就係當時效力熱刺嘅左翼加里夫巴利。



拳怕少壯，當年國米主場對熱刺，馬爾干畀加里夫巴利放到乾，毫無招架能力，雖然國米贏4:3，但被加里夫巴利入3球，馬爾干成為最大輸家。之後作客熱刺又被巴利「凌辱」，輸1:3。



2012年馬爾干被國米放棄，轉投曼城，但踢一季就執包袱，返意甲效力羅馬，上年5月加盟巴甲球隊艾華爾後半年，就宣布掛靴。



馬爾干依家又宣布復出，同巴乙球隊Criciuma簽約1年，會長法拉話：「馬爾干自薦加盟，佢足球水平好高，仲係我偶像，佢想喺呢度踢到退役，相信佢操番1個月，就可以踢足90分鐘。」不過，大家都唔好期望馬爾干可以再好似以前咁跑上跑落。



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