【賽後解碼】曼城贏波翻生　但沙拿笑緊！

曼城終於谷底重生，英超作客修咸頓贏3:1，終結近四聯賽輸三場嘅頹勢。防中費蘭甸奴復出，大衞施華對辦，都值得藍月亮球迷高興，但左閘位問題依然非常嚴重。戴爾夫停賽三場，烏克蘭小將辛真高填個左閘位，今場就派膠造就對手一度扳平；之後佢於禁區明顯犯規，但球證竟然毫無表示，曼城轉頭就憑一個烏龍波再度超前，一來一回重創修咸頓，亦直接令曼城翻生。藍月亮後防弱點全世界都睇到，下場對榜首利物浦勢被重點攻擊。



曼城今戰有防中費蘭甸奴復出，對球隊中場攔截極有幫助，其中一球妙傳史達寧落底線傳中好有功架。藍月亮同之前兩場一樣先開紀錄，今次建功者係大衞施華。但後防過冇耐就派膠，辛真高於後防被偷拖皮球，就直接導致球隊被追平，之後佢於禁區內侵犯對手，球證冇畀12碼更非常關鍵。曼城冇輸極刑後，轉頭就靠聖人禾特普斯擺烏龍再次領先，跟手趁主隊未回魂，完半場前阿古路整多粒，基本上奠定勝局。



班捷文文迪早前再度受傷長抖，戴爾夫再做替工頂左閘位，不過對水晶宮同李斯特城分別被打爆，直接累曼城陷入低潮。戴爾夫停賽下，哥迪奧拿唯有用辛真高，呢名烏克蘭22歲小將對聖人都踢到震騰騰，而利物浦王牌穆罕默德沙拿，就周時於進攻右路發難，下仗要點樣箝制沙拿，就要考哥帥功力。



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