睇體直播學界精英排球賽　聖道撼協恩爭后冠

2018-19年度全港學界精英排球比賽昨日進行4強戰,其中女子組首度躋身準決賽的迦密聖道中學,以總比數2比1擊敗順德聯誼總會鄭裕彤中學。聖道晉級後今日會硬撼淘汰上屆亞軍迦密愛禮信中學的協恩中學;至於男子決戰則由賽馬會體藝中學挑戰「擂台躉」拔萃男書院。「睇體-學界台」今日將直播兩場決賽,與球迷一同見證「學界最強」誕生!(「睇體-學界台」周一上午11時45分起直播)



曾連奪4屆冠軍的順德聯誼總會鄭裕彤中學去年16強止步,今年4強面對主打防守的迦密聖道中學亦陷入苦戰。第1局聖道連取4分後追成22平,聖道其後把握對手發球失誤,再憑隊長張曉諾送上致命一擊,以26比24先拔頭籌,教練葉寶林激動得跑向場邊與球迷連環擊掌。第2局聖道快攻手劉心怡一度受傷離場,被鄭裕彤以25比18追回一局。



聖道「寶林Sir」嗌到失聲



「其實她們都是普通小朋友,很容易放棄和迷失,第3局我跟她們說:『絕對不可以放棄,有甚麼問題都好,我都會在你們背後撐着!』」聖道教練葉寶林今場不斷在場邊大叫鼓勵球員,帶動聖道打出士氣,第3局以15比10成功創造奇迹。「假如8強打出200分水準的話,4強是300分!球員執行指令相當出色,全隊都好齊心。」賽後,「寶林Sir」只能以微弱沙啞的聲線接受訪問。



由寂寂無聞的大埔北區球隊,到今日首度殺入精英賽決賽,迦密聖道中學經過「寶林Sir」3年心血已經脫胎換骨。「她們的決心在這3年強大了許多,以往都是教練要求球員加操,她們會反過來要求教練。」



主力張曉諾見證隊友成長



賽後表現激動的還有聖道隊長張曉諾:「我中四才知道精英賽是甚麼一回事,中五首次踏入精英賽,今年竟然可以打入決賽,發夢都沒有想像過。」於中六一年帶領球隊力爭冠軍寶座,這位港青代表成員說起一班出生入死的戰友亦不禁哽咽,「自己小學時已經接觸排球,但大部分隊友都是中學才開始,經過多年的努力,見證着她們的成長。賽前目標是4強,下一步就是繼續向冠軍進發!」



聖道決賽對手是同樣贏得驚險的協恩中學。相隔4年首次打入4強的協恩中學,與迦密愛禮信中學激戰1小時14分鐘後,以31比29、16比25及15比11成功打入決賽。



圖/文︰余樂詩



趙善堯「找數」剃頭 領體藝挑戰男拔



青衣體育館上演的男子組賽事,賽馬會體藝中學與香港道教聯合會圓玄學院第二中學激戰3局後,體藝以22比25、25比20及15比9擊敗上屆亞軍,相隔13年再次打入決賽,今日會硬撼力爭3連霸的拔萃男書院。主攻趙善堯賽後表示會「找數」剷平頭,今日決賽將以新髮型示人。



8強體藝成功淘汰喇沙書院後,趙善堯說過全隊早已約定,只要打入決賽就會「剃光頭」。「今場球隊入局慢,完第1局我和隊友說:沒關係,像昨天(8強戰)一樣,一定可以追回來。」果然,這位主攻手成功憑ace球及多次強勁扣殺,帶領球隊落後一局情況下力追,最後成功反勝,賽後「堯仔」笑言會兌現承諾,會以「陸軍裝」出戰決賽。身形高大的趙善堯現時效力乙組聯賽球隊國際,今場關鍵時刻憑他挺身而出挽回士氣,「我在場內跟他們說,只要有我在就不用怕!我會負責得分,會給信心一班隊友,跟他們說:冇問題,一定得!」



決賽要盡快入局



體藝於決賽將遇上2連霸的拔萃男書院,對手於4強激戰沙田培英中學,終以直落兩局25比20、25比23順利晉級。趙善堯強調,球隊必須盡快調整心態,決賽要盡快入局:「自學界開始我們一直都有研究男拔,更試過和他們打友賽,教練已經有針對性部署,決賽要做的,就是執行教練指令。男拔是精英賽最強的一隊,我們一定要打士氣波,今場尾段追上來的氣勢,決賽日一開波就要有!」



決賽日將移師調景嶺體育館舉行,同日將上演男子組季軍戰,由沙田培英中學大戰香港道教聯合會圓玄學院第二中學。



今日賽程

9:00am 男子組季軍戰

香港道教聯合會圓玄學院第二中學 Vs 沙田培英中學

10:30am 女子組季軍戰

順德聯誼總會鄭裕彤中學 Vs 迦密愛禮信中學

12:00pm 女子組決賽

迦密聖道中學 Vs 協恩中學

2:00pm 男子組決賽

賽馬會體藝中學 Vs 拔萃男書院

地點︰調景嶺體育館



