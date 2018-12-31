【賽後解碼】普巴生性　曼聯魔性澎湃

曼聯周一(31日)凌晨在英超尾場主場迎戰般尼茅夫，以4比1贏波，順利取得快車檔期3連勝，曼聯前鋒拉舒福特表現積極，今場交出1入球1助攻，作為中場核心的保羅普巴更是攻防合一，個人梅開二度及1助攻1中柱，盡展世界盃冠軍風範。



開賽5分鐘，拉舒福特右路底線連過兩關傳中，保羅普巴近門空晒撞入，曼聯領先1比0，之後紅魔攻勢不斷，33分鐘，安達靴里拉右路斜傳，普巴現身小禁區頭槌衝頂破網，曼聯領先2比0，完半場前紅魔再有進帳，安東尼馬迪爾過頭波入禁區，拉舒福特門前腳面彈入死角，曼聯贏到3比0。



聯賽及歐聯連續8場都有失波的曼聯，來到今仗第9場仍然無法保持清白之身，完半場補時期間，被般尼茅夫「空中霸王」尼敦阿基把握門前機會，頭槌攻破曼聯大門，半場曼聯領先3比1。



聖誕新年快車檔期頻密，勝券在握的曼聯，易邊後將攻門節奏稍為放慢，為下場作客紐卡素作準備，72分鐘後備上陣的盧卡古有越位嫌疑下錦上添花，最終曼聯贏4比1，不過艾歷拜利於79分鐘落腳剷波太兇狼領紅牌，也暴露出曼聯防線不無隱憂。



蘇斯克查接任看守領隊後經歷「天堂賽程」，擊敗卡迪夫城、哈特斯菲爾德及般尼茅夫，仲有快車尾站對紐卡素，暫時3仗攻入12球失3球，來看很順利，正常的保羅普巴面對實力較次球隊明顯超班，蘇B順利交接，亦反映出曼聯管理層選擇在這個時間換帥，相當明智。



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