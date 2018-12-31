齊晒腳！日本世盃陣容全部去晒歐洲

日本隊喺亞洲一向超晒班，俄羅斯世界盃16強火併比利時經典一幕仲係歷歷在目，隨着日本國腳昌子源剛落實由鹿島鹿角轉投法甲球會圖盧茲，轉會費300萬歐元(約2680萬港元)，日本對比利時嘅正選11人，全部都喺歐洲落班，組成一支歐洲聯軍。



講番日本對比利時嗰場波，日本喺下半場先由原口元氣開紀錄，之後再由乾貴士入多粒，令球迷超興奮，只要最後30分鐘頂住就會爆大冷晉級，創造歷史，可惜比利時人腳太好，並及時變陣屈身型，最終反勝3比2。



11位日本世盃國腳及效力球會。



門將 川島永嗣 斯特拉斯堡 法甲

後衞 長友佑都 加拉塔沙雷 土超

後衞 昌子源 圖盧茲 法甲

後衞 吉田麻也 修咸頓 英超

後衞 酒井宏樹 馬賽 法甲

中場 柴崎岳 基達菲 西甲

中場 長谷部誠 法蘭克福 德甲

中場 乾貴士 貝迪斯 西甲

中場 香川真司 多蒙特 德甲

中場 原口元氣 漢諾威 德甲

前鋒 大迫勇也 雲達不來梅 德甲



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh

