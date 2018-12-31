總結：波神點睇？勒邦占士又認史上最佳

湖人喺NBA主場以121:114擊敗帝王，雖然勒邦占士繼續養傷做觀眾，不過隊友生性贏波，為佢送上34歲生日禮物，最近大帝接受訪問時仲話，兩年前已感覺自己係聯盟史上最佳球員，唔知波神米高佐敦點睇呢？



麥基因傷連續缺陣7場後復出，取得8分、12個籃板同1次助攻，有佢守住內線，其他湖人球員起手都特別有信心，結果佢哋喺第4節完成逆轉勝出，唯一可惜係勒邦占士嘅傷勢未有特別好轉，可能會錯過埋緊接湖人對雷霆嘅比賽。



但即使係咁，最近大帝心情依然超靚，佢喺紀錄片嘅訪問中仲話：「兩年前為騎士奪得總冠軍，我已經覺得自己係GOAT(Greatest Of All Time史上最佳)，每個人都話當時嘅勇士係史上最強球隊，最後我哋場數落後1:3反勝，我知道自己做咗件好勁嘅事。」



同日，獨行俠喺主場以105:103險勝雷霆，當錫再次爆發有25分、3個籃板同7次助攻，協助獨行俠贏波。另一方面，保羅佐治有36分同5個籃板，可惜韋斯布克手感冰冷得9分、9個籃板同8次助攻，加上佢完場前射失絕殺3分，導致雷霆飲恨。



最新賽果(左方主場)



魔術 109:107 活塞

熱火 104:113 木狼

速龍 95:89 公牛

獨行俠 105:103 雷霆

拓荒者 129:95 76人

湖人 121:114 帝王



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