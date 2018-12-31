【東體爭議】曼城贏唔到利物浦要投降

曼城喺英超主場對利物浦，關係到今季聯賽冠軍誰屬。賽前曼城領隊哥迪奧拿話，假如佢哋失分，就幾乎冇可能拎到聯賽錦標，不過有網友覺得，其實到時仲有17場聯賽去追，嗌哥迪奧拿唔使太悲觀喎！



現時曼城被榜首嘅利物浦甩開7分，哥迪奧拿咁講：「假如我哋失分就會玩完，幾乎冇可能追到，當然，利物浦跟住都會失分，但佢哋唔會失太多分數。我好清楚分數差距有幾大，特別係利物浦表現得好穩定，只能夠希望，主場球迷幫到我哋。」



其實哥迪奧拿擔心都正常，因為報道話，奇雲迪布尼未必能夠傷愈復出，意味曼城嘅戰鬥力可能會大減。如果曼城打和利物浦，就會維持落後7分，輸波嘅話會被拋開10分，想話連續兩年奪得聯賽冠軍，可以話凍過水。



不過咁，上季利物浦因為殺入歐聯決賽，負荷過重導致季尾戰績下滑，收咧戰最後7場比賽得2勝2和3負，唔止喺歐聯輸畀羅馬同皇家馬德里，仲喺聯賽先後打和西布朗同史篤城，所以網友嗌哥迪奧拿唔使太灰，唔係冇道理嘅。



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