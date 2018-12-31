【國際體壇】見證神奇　挑戰人類極限

體育世界之所以引人入勝，其中一個原因，是它蘊藏着無數汗與淚的感人故事。這些真實的故事引證了人類敢於挑戰極限的崇高特質，這股正能量，輸送到每個體育迷的心中。2018年，國際體壇發生了多少喜與悲，他們的故事，值得我們一再回味。



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●羽生結弦征服冬奧

日本花滑王子羽生結弦在平昌冬奧以「陰陽師」造型出戰，先於短節目獲111.68分，繼而在自由滑得206.17分，以總分317.85分奪得男子花滑金牌，成為近66年來首位連續兩屆男子花滑金牌得主。粉絲以羽生結弦喜歡的小熊維尼公仔掟入場內，上演一幕「維尼雨」祝賀偶像。



羽生結弦人氣及身價爆升，拍賣一對冰鞋也超過200萬港元。他在東京六本木的「冬奧表揚大會」上，自爆成功得來不易：「冬奧3個月前，都帶着右腳韌帶傷痛練習，那些痛苦、怕韌帶斷裂的不安，實在不足外人道，比賽期間還要靠打止痛針才能上場，金牌是我賭上人生所有才拿下。」



●咸美頓5奪F1總冠軍

平治車隊「黑帝」咸美頓繼續在F1車壇領風騷，即使頭3站無緣冠軍，亦在奧地利站提前上岸，但他憑在德國站發力奪冠，繼而7站中擸走6站第1，終在10月墨西哥站賽事後壓倒維度爾，提前兩站封王，個人第5度奪得F1年度總冠軍。



咸美頓擁有5個總冠軍，追平50年代阿根廷傳奇樊焦並列歷史第2位，距離德國車神舒麥加的7冠最強傳奇並不遙遠，而且巧合的是，咸美頓同舒麥加得到第5個總冠軍時，同樣是33歲，意味「黑帝」最近同平治完成2年續約後，有機會挑戰紀錄。



●活士翻生破錦標荒

美國高爾夫球名將老虎活士9月於亞特蘭大舉行的PGA巡迴賽，以總成績低標準11桿的269桿完成，苦等5年終於再嘗冠軍滋味，並於昨日公布的世界排名連升8位，躍至第13位。這位42歲前世界1哥直言難以置信：「最後一洞時我要強忍着淚水才能完成，這些年很難捱，感激身邊的人在旁見證着我走過的路。我很開心可以再次享受這種感覺。」



另外，28歲的美國球手高柏卡成高球壇最炙手可熱的球星，他連奪PGA錦標賽及美國公開賽兩大賽冠軍，成為2000年後，首位連奪這兩項大滿貫的球手，其世界排名更於10月升上第1位。



●神奇比莉絲世界賽14金創歷史

人生就是如此又苦又甜！美國體操天后比莉絲年底在多哈舉行的世界錦標賽中，再蟬聯女子全能金牌，這不但令她成為史上首位4奪世界賽全能冠軍的女選手，而她累積的14金及總共20塊獎牌的數目，也是史無前例！被封為古往今來、世界最偉大體操運動員，可謂當之無愧。



然而，這位21歲少女，於今年初就加入「#MeToo」行列，在Twitter公開自己曾被前隊醫納薩爾性侵，揭示隊中明星也沒能逃過狼爪。納薩爾被判刑60年。



●金鑽勇士衞冕NBA

在史堤芬居里、杜蘭特、奇利湯臣及積蒙格連領軍下，「盛世」勇士於NBA總決賽系列賽橫掃騎士，包括Game 4大戰，作客以108比85贏波，狂風掃落葉姿態連贏4場成功衞冕，亦是球隊近4季第3度奪冠。勇士贏得歷來第6個總冠軍後，追平公牛並列史上第3位，僅次於塞爾特人同洛杉磯湖人。杜蘭特當選總決賽最有價值球員榮譽。



季後，跳出合約成為自由身的「大帝」勒邦占士選擇離開克利夫蘭，7月時宣布加盟洛杉磯湖人，身為4屆常規賽MVP、3屆總決賽MVP、兩屆奧運金牌得主兼14次入選NBA明星賽的勒邦占士，與湖人的合約總值1億5,400萬美元，為期4年。



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