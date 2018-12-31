【國際體壇】你是傳奇　最動容的故事

體育世界之所以引人入勝，其中一個原因，是它蘊藏着無數汗與淚的感人故事。這些真實的故事引證了人類敢於挑戰極限的崇高特質，這股正能量，輸送到每個體育迷的心中。2018年，國際體壇發生了多少喜與悲，他們的故事，值得我們一再回味。



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●禾姬訓練致癱 堅毅感動世界

兩屆奧運金牌得主德國單車名將禾姬，於2018年6月的一次訓練中，高速與另一車手相撞，導致下半身癱瘓。27歲的禾姬事發3個月後在柏林醫院首次公開亮相，重提意外時忍淚說：「在醫院的頭幾個星期，是我人生中最困難的經歷，這個抗爭是我從未遇過，這個戰役……甚至比起爭奪奧運金牌更加更加困難。」



禾姬用堅毅感動世界！她知道「不能用腳走路」已成事實，惟有積極面對，已經準備接受往後的挑戰，要做得更好，並希望可以為單車界出力。「首要目標先學習如何用輪椅落樓梯。」作為禾姬的對手，亦敵亦友的李慧詩也對禾姬的堅強感到動容。



●大坂直美捧美網日本第一人

20歲的大坂直美9月於美網決賽，爆冷以直落兩盤擊敗前世界「一姐」S威廉絲，成為網球史上首個來自日本的女子單打大滿貫冠軍。不過在頒獎典禮上觀眾卻噓聲不斷，大坂直美全程面露尷尬幾乎笑不出來，甚至當場落淚；原因可能與細威在比賽中一連串引發爭議的行為有關。



「細威」在比賽途中曾因與球證卡路士拉莫斯爭拗，怒斥對方為「賊」，被扣分輸掉關鍵一局，之後「細威」眼濕濕心情明顯受影響，讓大坂直美成功爆冷封后。而「細威」賽後斥責球證性別歧別，還遭美國網球協會以侮辱球證及擲球拍為由，罰款1.7萬美元（約13萬港元）。



●威廉斯封王剝光豬

今個賽季大爆發的「黃金左手」威廉斯，5月在世界桌球錦標賽決賽以18比16勇挫「巫師」希堅斯，這位43歲威爾斯名將，賽後竟作出驚人舉動，脫清光接受世界各地傳媒訪問。原來他曾承諾過，若然奪冠會一絲不掛接受訪問，最終做個「找數真漢子」，赤條條暢談得獎感受。其實威廉斯之前6年「食白果」，一度萌生退意，但自從愛妻病情康復，事業亦反彈，連贏北愛、德國大師賽及世錦賽，獎金合共約460萬港元，收穫甚豐。



此外，「桌球之神」奧蘇里雲於英國桌球錦標賽決賽，以10比6擊敗麥克艾倫，歷史性第7度奪標，正式超越戴維斯6度封王的紀錄，更以19次贏出桌球壇3大錦標再創歷史。



●網壇3天王歸位齊奪「貫」

2018年網壇風起雲湧，費達拿年初在澳網決賽，打足5盤以3比2險勝施力，成為史上首位贏得20個大滿貫的男球手，見慣大場面的36歲「費天王」亦忍不住爆喊，感動全場！至於32歲的「泥地王」拿度，於法網決賽以3比0輕取奧地利新星泰姆，即使比賽途中曾受手傷困擾，仍然歷史性第11次贏出法網，絕對是經典！



但論到風頭躉，祖高域連贏溫布頓及美網兩大滿貫，宣告天王歸位，並登上「年終1哥」寶座！然而祖高域卻不敵新勢力，於ATP年終賽被21歲的德國「小巨人」沙華列夫擊敗。



●李宗偉抗癌真漢子

鐵人也有倒下的一天！馬來西亞羽毛球天王李宗偉，因病缺席8月份的世界羽毛球錦標賽及雅加達亞運，9月馬來西亞羽總發聲明，證實李宗偉患上早期鼻咽癌。李宗偉飛赴台灣接受為期兩個月的治療，一度傳出掛拍。



幸好，李宗偉接受治療後身體情況大有好轉，10月份在社交網上，病後首次公開與太太黃妙珠及兩名兒子一起亮相，慶祝自己36歲生日，還留言表示康復進度理想，自己也急不及待回到羽毛球場與大家見面！



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