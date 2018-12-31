【藍色革命】網上意外爆！普列錫過硬車路士

被公認為未來巨星，多蒙特美國翼鋒基斯甸普列錫，19年夏天過硬車路士！呢名20歲好波之人，拒同多蒙特續約勢被賣走，據報利物浦、曼聯、阿仙奴都對佢極有意思，但最終得勝者會係車路士。前美國國家隊富咸前鋒艾迪莊臣，尋日於IG恭喜普列錫「上車」，話期待佢同夏薩特並肩作戰，不過之後佢好快就刪帖。空穴來風未必無因，睇嚟車仔下季勢獲強援。



普列錫年紀輕輕就於多蒙特成名，依家係球隊重心。利物浦領隊高普，帶多蒙特時期已對普列錫讚不絕口，早年曾出價1100萬鎊，希望帶佢過檔紅軍，但最後並未成功。普列錫於2020年就約滿，但佢拒絕續約，故出年夏天就會減價出售，但身價仍高達4500萬鎊。



據德國足球專家漢尼格斯坦透露，目前只有車仔真正向普列錫出價。而利物浦官媒Liverpool Echo表示，高普雖然對普列錫有興趣，但好滿意現時陣容，故唔會考慮一月向普列錫出價。



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