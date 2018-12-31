日本第一男妓　助國手挑機中國乒乓王朝

日本乒壇近期成績愈來愈好，張本智和今年就擊敗林高遠，攞到國際兵聯職業巡迴賽總決賽男單冠軍。日本一直以來都以中國為假想敵，近年愈見成效。原來日本乒乓球隊有個秘密武器---石川佳純同加藤美優嘅國家隊御用男陪練員，私底下係個著名男妓；佢仲被當地狗仔雜誌爆料，涉嫌毆打風俗女長達半個鐘！



日本八卦周刊《FRUDAY》最新一期爆出，日本隊御用陪練員「A君」原來兼職牛郎，事件引來極大迴響。呢名日本隊御用陪練員A君現年33歲，外貌被形容為非常俊俏，目前喺東京一間乒乒球球會做教練，佢亦都係日本隊御用陪練之一，經常夥同石川佳純、加藤美優同水谷隼等國手陪練，仲一齊到海外比賽。



A君日前涉嫌因錢銀問題，暴打夜店嘅陪酒女郎優子長達半個鐘，揭發出佢原來係日本國家乒隊御用陪練員，而另一身份喺夜店牛郎。A君朋友同時爆料，A君大學時代已兼職牛郎，仲升到做店長兼頭牌牛郎，喺日本牛郎圈人氣票選榜，曾創造三連冠「佳績」，而A君成功隱瞞自己喺國家乒隊陪練員身份。雜誌記者日前目擊A君喺乒乓球球會收工，佢直認自己兼職牛郎，但就話冇對優子動粗。



新聞曝光後，引起日本網民熱議，唔少人留言風趣：「可以勝任國家隊陪練同牛郎，而且仲係頭牌牛郎，真係個人才！」，「職業無分貴賤，如果佢冇打優子，兼職牛郎都冇大不了，都係血汗錢」，「牛郎喺國家隊當陪練，幻想一下畫面，即刻拍電影都得」，「佢簡直係人生贏家」，「日本隊陪練竟然係牛郎，件事傳出去堅畀人笑到面黃！」



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