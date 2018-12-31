精英賽首度稱后　聖道用生命換冠軍！

精英賽后座對迦密聖道中學來說，一直都是很遙遠的事。今年球隊首度打入四強，首度晉級決賽，首度捧起那座象徵學界終極殊榮、輕巧而沉重的獎盃。這麼多的第一次，無一不是她們揮灑汗水、抱著傷患奮戰換來的成果。今午（31日）在調景嶺體育館舉行的「2018-19年度全港學界精英排球比賽」最終回，聖道在5局3勝賽制下，以25比7，21比25，25比14和25比18，總局數3比1擊敗協恩中學，歷史性封后。



「很累，很開心，大家都是『拉著車』堅持到底。」奪得最有價值球員、最佳扣球和最佳防守的聖道隊長張曉諾，賽後難掩激動情緒，與隊友相擁落淚。「這五天過得太快，精英賽彷彿一眨眼就完了。最後一局真的用盡了最後一口氣，用生命來防守。至今腦裏浮現的仍然是大家一起拼搏救每一球的畫面。」在中學生涯的最後探戈捧走夢寐以求的獎盃，可以說是完滿了張曉諾的青春。「整個中學都是與排球和隊友們度過，或許我們曾經開玩笑說除夕要在決賽舞台見面，但其實從沒有想過真的可以拿到冠軍。」她笑稱晚上隊員會來她家慶祝。儘管不捨，來年卻要擱下排球，為公開試發憤讀書。



整場比賽，教練葉寶林都在場邊聲嘶力竭地為這群聖道女生吶喊，適時鞭策、提醒她們。賽後，他以微弱的聲線說著奪冠情景只曾在夢中出現：「我教過不同學校，拿過許多分區冠軍，但從來沒有在精英賽捧走全港最高榮譽。她們真正做到了『拼了所有，斷氣方休』，打出一場精彩的士氣波。」儘管「寶林Sir」以「出爐鐵，唔打唔得」形容這班學生，卻哽咽感謝她們讓自己圓夢：「不是我帶她們來這裏，是她們帶我來的。哪怕教練再厲害，球員不懂事、不爭氣，也不可能贏得冠軍。」聖道以大北區身份榮登精英賽后座，他呼籲學體會改革賽制，重新分配各區種子名單。



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