香港之光！潘啟情贏完泰仔爭做世青拳王

香港22歲職業拳手潘啟情昨於於澳門永利皇宮宴會廳，技術性擊倒了19歲泰國新秀艾獲特．沙諾路斯，奪得WBC輕蠅量級(108磅)世界青年國際洲際腰帶，並成功衛冕WBC ABCO輕蠅量級亞洲洲際腰帶。潘啟情今年五月中有機會在香港會展挑戰世青金腰帶。



力爭於23歲限期前爭取出戰世界青年冠軍的香港職業拳擊手潘啟情，於首回合按照教練Jake指示，先作試探，並於第2回合開始發動攻勢，終在第3回合兩次擊倒對手，令裁判在第3回合1分35秒終止賽事，成功摘下WBC輕蠅量級世界青年國際洲際腰帶並衛冕WBC ABCO輕蠅量級亞洲洲際腰帶。



潘啟情又稱：「這次的賽事讓我改變最大，一定是自己在思想及決心上。現在的我已經準備好，無論下仗是挑戰懸空的青年世界冠軍金腰帶也好，或者是出戰現任WBC青年世界冠軍池間亮彌也罷，我都堅定不移地去追求這個夢想，以120%的努力去備戰及應戰。」



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