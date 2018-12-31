血肉高牆破體藝　男拔連贏三屆精英賽

拔萃男書院以一局不失的姿態殺入「2018-19年度全港學界精英排球比賽」決賽，今日（31日）與賽馬會體藝中學終極一仗，男拔雖被打破「不失局金身」，仍有驚無險地以總局數3比1勝出，成功締造三連霸王朝。



體藝相隔12年重返精英賽決賽舞台，一眾球員日前揚言會「剃光頭」作賽，卻遭教練黃俊偉以「天氣寒冷」為由否決。今日球員髮型依舊，決心、士氣卻比四強一役更加高漲。縱然男拔以25比16先取一局，體藝次局卻把握對手失誤，在尾段成功反超21比20，並以25比22扳回一局。可惜隨後兩局不敵男拔的「血肉高牆」和虛攻戰術，分別以20比25和16比25落敗。



終場在網頂獻上最後一擊的男拔二傳譚竣顥，賽後坦言今仗是最驚險刺激的一場賽事：「近三年精英賽，男拔都不曾輸過一局。今天我們雖然輸了第二局，卻沒有執著太多，輸了便重頭開始，像0比0一樣打。我身為中六師兄必須比其他隊友更冷靜，才能穩定軍心，帶領球隊取得勝利。」他又讚揚體藝是今屆精英賽最強對手。「相比起其他球隊，體藝的陣容較完整，每個球員都有不同長處，集合起來給予我們很大壓力。」



而最佳發球、最佳二傳和最有價值球員得主李文謙，雖然僅是中五學生，又有傷患在身，卻是男拔三連霸王朝的最大功臣。「由學界開始便受腰傷困擾，又是第一次肩負重擔，所以完場後真的很激動，終於幫師兄拿冠軍。」他又祝願幾位師兄公開試考取佳績，感謝他們給予自己豐盛的一年。



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