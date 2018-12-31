菁英盃　香港飛馬爭出線撲擊理文

港足踏入新一年，於元旦日下午假旺角大球場上演菁英盃B組賽事，由香港飛馬火併理文。雙方經過逾3星期的休戰期後，繼早前在10月聯賽對壘後再度碰頭。飛馬主帥陳浩然表示，盼望球隊衝擊小組兩連勝，及早鞏固出線形勢。至於今季首次出戰菁英盃的理文，主教練陳曉明表示傾向讓隊中年輕及較少上陣的球員落場。



陳曉明：飢餓心態去搏

目前以3分暫居小組次席的香港飛馬，對上一仗已是上月初險勝東方龍獅，主教練陳浩然坦承該仗能夠全取3分，對球隊下半季十分關鍵︰「球隊對傑志後，針對失波方面都有作出一啲調校，防守明顯有改善，上仗對東方下半場作出嘅調動都係為咗贏波，最終由1分變3分，爭標仲有希望。」儘管球隊曾在休戰期進行友賽，但「陳Sir」認為友賽欠缺強度，不過慶幸對手理文面對相同情況︰「非常擔心球員狀態，佢哋頭15至20分鐘嘅臨場發揮好關鍵。嚟緊2月會遇上傑志同南區等對手，所以今場全取3分相對重要，不過，菁英盃鼓勵畀年輕球員機會，所以相比起聯賽平時嘅陣容，都會有些少變化。」



理文今季首次出戰菁英盃，主教練陳曉明表示，在長期缺乏正式比賽，會讓一些在聯賽較少出場的球員上陣︰「球員咁耐冇比賽，體能同比賽感覺上會差咗，所以要喺球員嘅生理同心理方面花啲心思。另一方面，我哋希望喺菁英盃畀多啲機會年輕球員，現階段係分組賽，所以會畀一啲上陣時間唔多嘅球員踢，雖然耐冇比賽，但都希望佢哋keep住有一種hunger（飢餓）嘅感覺去搏命。」文：何彥霆