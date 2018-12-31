港超聯　列強增兵　下半季再鍊過！

隨着1月1日轉會窗重開，一眾港超列強紛紛羅致新外援、向友會借人或與友會交換球員，目的只為增強球隊實力，在下半季全力向目標進發！文：戴陶蔚



【傑志再簽國腳級球員】

矢志衞冕港超聯的傑志，連續3季在這個時間引入國腳級球員，繼前季的金東進和華杜斯、上季的科蘭後，「藍鳥」昨日公布獲前澳洲國腳中堅馬特史密夫（Matt Smith）投效。現年36歲的馬特史密夫，出生於英格蘭Chichester，及後移居澳洲，曾分別為澳職球隊布里斯班獅吼，以及泰國的曼谷玻璃上陣超過100場，亦在這兩支球隊擔任隊長。



馬特史密夫效力布里斯班獅吼期間，帶領球隊取得兩次澳職常規賽冠軍，以及3次季後賽冠軍，同時兩度獲選為澳職最佳11人。另外，馬特史密夫曾入選澳洲國家隊，其中包括在2012年對香港的東亞盃外圍賽中上陣。



傑志主帥朱志光謂馬特史密夫經驗豐富，將可協助球隊迎戰亞洲賽和本地賽事連場挑戰。至於陣中另一亞援金奉珍，將暫時外借到友會。



【和富大埔香港飛馬交換外援】

來自兩支前列分子和富大埔與香港飛馬，雙方同一時間透過Facebook專頁公布，會將旗下一名主力外援與對方交換。和富大埔的大衞拉菲爾轉會到香港飛馬，香港飛馬中場利馬則轉投和富大埔。對於今次「交換」，和富大埔主教練李志堅表示：「教練團徵詢咗『大衞』嘅意願，亦考慮到今季佢喺球隊因陣式變動致上陣機會減少。至於利馬正係我哋陣中欠缺嘅進攻中場球員，佢嘅傳球同控制比賽節奏能力，可望為中前場帶嚟更多戰術調動變化，以應付本地賽事同亞協盃等多條戰線。」利馬會披上和富大埔10號球衣。



至於香港飛馬會方則在公布中提到：「利馬已效力香港飛馬三季半，為球隊在2015至2016球季捧起『菁英盃』和『足總盃』冠軍，本會在此感謝利馬的付出。大衞拉菲爾能勝任不同位置，本會希望他盡快融入球隊，相信以他的攻守能力，可以加強球隊的實力和戰術變化。本會將繼續增兵，向聯賽和盃賽冠軍的目標進發。」



【凱景添兵繼續吹韓風】

目前在港超積分榜包尾的凱景，同樣有新球員加入，除已簽下一位南韓籍中前場球員，更再獲友會外借一至兩名球員，詳情預計明日（2日）聯賽作客東方龍獅後公布。主帥馮凱文表示假若順利獲友會外借球員，很有信心球隊可以在下半季後來居上，成功護級。



【富力R&F補強有Plan ABC】

經過8周聯賽後於積分榜居首的富力R&F，為用盡3個外援額，較早前已四出物色人選，主教練楊正光更親身飛赴葡萄牙「睇辦」，並與一名在葡甲效力的巴西籍中場達成協議，惟該球員的經理人一直未肯就一文件揮筆，致相關轉會交易仍然未能完成。消息指富力R&F已展開後備方案，包括從去季在中甲效力的外援中挑選，以及向在北歐聯賽競逐的年輕中場招手，Plan A、B、C同步進行。



【理文下半季反彈靠東歐前鋒】

季初成績不如預期的理文，自與前鋒戴倫度分手後，積極物色新援，並成功簽下一位來自東歐的前鋒。同時繼外借中場許嘉樂後，亦有意再外借一至兩名球員予友會，藉此讓相關球員爭取更多上陣機會。



【東方龍獅增援打孖上？】

自10月底中堅荷西安祖勇戰重創宣告提早收咧後，東方龍獅教練團已着手物色替補人選，據悉已成功羅致中場笠臣在葡甲效力時的一位前隊友；另有消息指該失意於「高級組銀牌賽」4強的球隊，有意增聘一名亞援，目前正與該目標球員洽談當中。



【佳聯元朗加強後防兵力】

今季奇兵佳聯元朗同樣增兵以應付下半季賽事，除較早前公布的中華台北代表隊成員、司職中堅的王睿（圖左）外，該隊早前已獲友會外借一名後防「通天老倌」，如無意外會在元旦日（1日）公布。