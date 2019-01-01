勵志故事　中超棄將喺法甲做大佬

葡萄牙唔係只得C朗拿度，其實佢哋有好多綠葉球員都好勁，例如效力法甲里爾嘅35歲中堅荷西方迪。今年年初荷西方迪加盟中超大連一方，僅效力半季便離隊，估唔到佢未打柴，短短半季就成為里爾嘅精神領袖。



中超係好多職業球員嘅墳墓，養老掘金最後掛靴，偏偏荷西方迪唔認命，佢今年2月由韋斯咸轉投大連一方，可惜球隊只重用前鋒，踢中堅嘅荷西方迪根本冇表現機會，半年僅上陣8次，不過如果佢諗住hea到退休，應該冇問題。



不過荷西方迪唔係咁諗，俄羅斯世界盃佢踢足4場，之後決定與大連一方協議解約，重返歐洲賽場，結果在法甲里爾遇到第二春，上半季上陣17場入1球，擔任副隊長，獲評為里爾11月份最佳球員，現時里爾排法甲第2，成績僅次大超班嘅巴黎聖日耳門，佢話：「我仲有好多嘢想做，包括幫里爾爭取歐聯席位，仲有協助葡萄牙衞冕2020歐國盃。」



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