【有片】日本拳手被打到喊　梅韋特笑執1億

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2018除夕夜日本埼玉競技場上演一場話題拳賽，由41歲美國長勝拳王梅韋特，接受同樣不敗的日本搏擊天才那須川天心挑戰，不過兩人重量有別，梅韋特佔壓倒性優勢，僅花139秒就獲勝，喪執1億港元拳酬，可憐日本拳手被打到當場哭泣，也見識過世界級拳王厲害。



其實今次拳賽只係搞噱頭，賽績不計算入兩人職業賽事紀錄，梅韋特職業賽50場全勝27次KO，係世界知名嘅長勝拳王，佢體重70公斤，比日本對手重足足10公斤，其實已經冇得打，不過日本天才那須川天心年僅20歲，擁有32場全勝賽績，仲係一名全能型搏擊選手，職業MMA亦錄得4戰全勝2次KO紀錄，所以夠膽一試。



賽事採拳擊例，唔准起腳，那須川天心蝕晒底，如果准起腳或者有得鍊吓，結果呢場拳賽雖然只打三回合，每回合三分鐘，不過就喺第一回合就分勝負，梅韋特一開始已經笑住打，憑佢特長嘅手臂，出拳力量甚大，日本天才只能捱打。



打咗大約一分鐘，梅韋特首次擊倒對手，之後冇耐再一記上勾拳，對方又倒地，過咗一陣，那須川天心又中招第三次倒地，梅韋特僅花139秒就技術性擊倒對手。今場比賽梅韋特嘅拳酬大約係1億港元，亦即每秒鐘賺到72萬港元，啲錢真係好易搵。



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