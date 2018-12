【今日睇波指南】阿仙奴快車尾站有冇計？

英超快車來到最後一站,周二晚先踢三場,名家笛子波童對倫敦打吡阿仙奴對富咸有心,有請笛子波童。



倫敦打吡戰阿仙奴會於主場迎戰富咸,阿仙奴上場作客利物浦慘敗1比5,不但後防輸到慌失失,就連首席射手奧巴美揚,只是掂到13腳波,這場輸波或多或少都會影響阿仙奴球員信心。



富咸目前雖然排尾2,不過上場贏波,已經追到只是落後尾4的修咸頓1分,加上自從雲尼亞里執教後,富咸防守大有改善,近7場聯賽有6場開2球或以下,今場捧細盤最好路。



●笛子波童



直播表

周二4:50pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 墨爾本城

Now 638;有線614、654台



周二8:30pm 英超 愛華頓 Vs 李斯特城

Now 621



周二11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 富咸

Now 621



周三1:30am 英超 卡迪夫城 Vs 熱刺

Now 621



支持本地運動員,一齊去「睇體」!

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻!

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員!

http://bit.ly/2EYxoRh