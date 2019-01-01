【冬季轉會】新年新兵！莊家話佢哋會嚟英超

1月轉會市場重開，英超各路雄師預期會係歐洲最活躍嘅一群，根據著名博彩公司Ladbrokes開出嘅轉會賠率，各大球會最有可能會簽到邊個球員呢？



阿仙奴●班尼加(西維爾)●阿根廷中場●4賠7

般尼茅夫●羅夫度斯卓克(車路士)●英格蘭中場●3賠10

般尼●馬奧比(賓福特)●法國前鋒●1賠4

白禮頓●尼克鮑維(韋根)●英格蘭中場●3賠10

卡迪夫城●尼達利基尼(利物浦)●英格蘭後衞●1賠4

車路士●哥林威爾遜(般尼基夫)●英格蘭前鋒●1賠2

水晶宮●艾利尼(阿仙奴)●埃及中場●2賠5

富咸●舒維爾(紐卡素)●英格蘭中場●1賠2

哈特斯菲爾德●奧尼爾靴南迪斯(諾域治)●德國前鋒●3賠10

愛華頓●杜哥利(屈福特)●法國中場●1賠3

李斯特城●卓禾斯(維拉利爾)●尼日利亞前鋒●1賠6

利物浦●基斯甸普列錫(多蒙特)●美國前鋒●1賠5

曼城●艾達米列達奧(波圖)●巴西後衞●2賠5

曼聯●高列巴尼(拿玻里)●塞內加爾後衞●1賠2

紐卡素●卡亞尼(富咸)●英格蘭中場●1賠3

修咸頓●桑奧古斯甸(RB萊比錫)●法國前鋒●1賠3

熱刺●拉比奧特(巴黎聖日耳門)●法國中場●1賠8

屈福特●菲臘標寧(哈特斯菲爾德)●丹麥中場●1賠4

韋斯咸●拿斯尼(自由身)●法國中場●已落實加盟

狼隊●阿祖安達美斯(尼斯)●法國中場●3賠10



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