聽過佢個名未？曼聯新領隊可能係佢

曼聯喺新帥蘇斯克查上任後表現脫胎換骨，不過呢位挪威主帥合約只到季尾就完結，意味下季邊個執教仲係未知之數。英國《太陽報》爆料，曼聯行政總裁伍德沃德就物色新領隊計劃，已經有個周詳部署，頭號目標直指熱刺主帥普捷天奴，當然呢個計劃會有相當難度，所以伍德沃德同時有張4人後補名單，當中包括施丹、蘇斯克查、白蘭斯同馬高羅斯。



蘇斯克查依家人氣高企，由佢坐正相信球迷都唔會反對，施丹更加被曼聯迷視為「夢幻人選」，至於前法國領隊白蘭斯似乎係「冇得揀」之下嘅選擇，而且佢曾經效力過曼聯，球迷都有一定感情分，不過最後一個馬高羅斯到底係乜水？



現年42歲嘅馬高羅斯係德國人，目前執教奧地利班霸薩爾斯堡，2017年坐正主帥位置之前，一直只係教低組別球隊同青年軍，雖然首個球季即刻拎到聯賽冠軍，不過真正得到曼聯注意嘅原因，係佢上季帶領薩爾斯堡打入歐霸盃4強，而今季歐霸盃分組賽亦6戰全勝躋身32強。



馬高羅斯或者未為人熟悉，而且亦冇執教歐洲頂級球會經驗，不過佢有一個背景就相當吸引，原來佢球員時代效力緬恩斯，曾經分別喺2大名帥高普同杜曹領導下比賽，佢亦自稱受到高普啟發：「高普經常可以將自己嘅熱血傳畀球隊，我哋至今仍經常聯絡。」馬高羅斯喺薩爾斯堡踢鑽石型中場嘅442陣式，逼搶踢法亦好有高普味道，難怪畀曼聯睇中。



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