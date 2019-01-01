港超聯　借到「張峰」 嘉諾Sir：幫到隊波

佳聯元朗在元旦日透過fb專頁公布，獲東方龍獅外借中後場球員「張峰」張健峰，球隊主帥郭嘉諾表示，期待該借將可以盡顯所長，無論訓練和比賽都能幫助到球隊。



元旦日亦是「張峰」35歲的生日，將穿上佳聯元朗23號球衣的他，較早前已開始隨「橙衫軍」操練。對於「張峰」這名新兵，「嘉諾Sir」坦言寄予厚望，他說：「其實球隊開季以嚟，並無一位正式嘅左後衞，要由陳柏衡同其他球員客串，依家多咗可以司職左路不同位置嘅『張峰』，其他球員可以踢番自己擅長嘅位置之餘，戰術同部署方面亦會多咗好多選擇。加上『張峰』嘅傳中球同罰球都處理得好好，絕對幫到陣中好似杜馬思同法比奧呢啲擅頂嘅球員。」



「嘉諾Sir」亦提到與「張峰」有一同參與港隊梯隊的教練工作，認為彼此的教波理念十分接近，深信兩人聯同法比奧將會合作愉快，為球隊提升實力和改善發揮，產生正面之影響。



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