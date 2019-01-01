總結：10場轟408分！夏登同高比佐敦睇齊

近期狀態勇達巔峰的火箭球星占士夏登，周二(1號)NBA常規賽繼續交出怪獸級數據，他交出43分、10籃板及13次助攻，帶領火箭主場113比101擊敗灰熊。占士夏特已經連續10場取得「30+」得分，近4場更豪取「40+」分數。埋單計數，夏登近10場合共轟入408分，NBA近30年來，只有米高佐敦及高比拜仁能夠在連續10場賽事合共攻入400分以上。占士夏登今場刷新不少紀錄，他連續7場攻入至少5球3分波，追平史提芬居里的紀錄；連續8場取得「35+」得分及「5+」助攻，令他超越名宿奧斯卡羅拔臣成為NBA史上第1人；值得一提的是，火箭今場頭25分全由占士夏登助攻或直接得分(8分及6次助攻)，相當得人驚。



最新賽果(左方主場)

太陽 109:132 勇士

雷霆 122:102 小牛

塘鵝 123:114 木狼

馬刺 120:111 塞爾特人

火箭 113:101 灰熊

黃蜂 125:100 魔術

溜馬 116:108 鷹隊



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