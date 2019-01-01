【東體爭議】英超半季最佳　利物浦得2個

2019年英超踏入下半季賽事，回顧番上半季比賽，利物浦可以話係公認嘅「王者」，著名數據網部Whoscored.com就所有英超球員嘅評分，排出上半季嘅最佳陣容，利物浦竟然只得華基爾雲迪積克同穆罕默德沙拿入選，睇怕好多球迷都唔會服囉！



睇番呢個最佳陣容，曼城有阿古路、史達寧同費蘭甸奴入選成為「最大戶」，車路士有大衞雷斯同夏薩特做代表，同利物浦一樣有2個人入圍，而且熱刺就一個人都冇。講番利物浦，今季英超失球數字最少嘅艾利臣比加，被唔少球迷認為係當今最佳門將，但佢竟然輸畀已經失咗30球嘅韋斯咸門將法比安斯基，真係吹漲！



兩閘人選同樣令人意外，今季喺利物浦踢到曉飛嘅安德魯羅拔臣，又輸咗畀愛華頓嘅盧卡斯迪治尼，至於水晶宮新星雲比沙卡做最佳右閘，相信基爾獲加、捷比亞嘅Fans都會有意見。至於今季大部份時間畀球迷狂插嘅保羅普巴，近期翻生後亦成功入圍，成為曼聯唯一入選球員。



英超上半季最佳陣容

法比安斯基

雲比沙卡●華基爾雲迪積克●大衞雷斯●盧卡斯迪治尼

史達寧●保羅普巴●費蘭甸奴●夏薩特

阿古路●穆罕默德沙拿



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