蘇拿利的狂野妹妹　做愛整死前度

蘇拿利早前坐正做皇馬領隊，登上事業高峰，原來佢有個激正細妹Liz，有段不愉快嘅過去。2010年Liz同男友Leonardo Verhagen打得火熱，某夜雙方共度良宵，點知Leonardo於做愛後心臟病發，死於Liz懷中。好彩之後Liz走出陰霾，繼續演藝事業，依家仲做埋聯合國兒童基金會嘅阿根廷大使。



今年35歲嘅Liz，樣兒同42歲嘅哥哥都幾似，絕對係靚女一名，身材仲激索。Liz本身做開模特兒，之後轉型當上演員，於阿根廷拍過唔少電影同電視劇，喺南美洲非常出名，其IG就有超過27萬Followers，而佢於演藝生涯中亦拍過唔少大尺度性感相。講番當晚慘劇，Liz依然好悲傷：「我哋當晚返咗屋企，開咗支酒，之後開咗啲音樂，冇幾耐我哋就開始做愛。當完事後佢幾乎係立即開始抽搐，之後就跌倒在地。佢最後係喺我懷中斷氣，令我好傷心。」



Liz剛於11月結婚，對象係一名型佬商人，佢哋喺意大利進入浪漫婚禮，進入人生另一階段。



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