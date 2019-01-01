食腦高材生！梁嘉顯處子球季要爆嘞

「籃青元旦盃籃球邀請賽2019」周二（1日）假元朗體育館舉行，多支甲一球隊都有亮相，上季甲一總冠軍東方龍獅與小學生進行交流活動，和小球員一起「加操」練跳投及罰球。



滿貫於公開組盃賽以88比71擊敗今季升上甲一的安保漢友贏得冠軍，而今季進行大換血的標準福建亦以60比58險勝遊協贏得季軍。



標準福建今季將以全華班陣容示人，隊中新將包括：鄭錦興、陳耀祖、蔡龍德、羅文光、蘇伊俊及梁嘉顯。剛於拔萃男書院畢業的梁嘉顯已升讀中文大學，季軍戰多次突破上籃得分表現亮眼，成為贏波功臣。



2019年即將迎接個人第一季甲一聯賽，梁嘉顯表示很期待：「好多謝福建的前輩給我很多機會，他們會不時提點和鼓勵我，在這裡很容易建立到信心。今季球隊目標是頭四，去年已和幾位新球員一起跟操，大家都有一段時間磨合，希望新一季可以有好表現。」



由學界轉戰香港頂級籃球聯賽，梁嘉顯希望自己盡快成長：「對抗性一定要加強，尤其是防守方面。雖然教練指明我在場上的主要工作是負責起投籃，但我認為自己防守方面都要加強，畢竟其他隊有外援在陣，而且他們身體質素都很好。」



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