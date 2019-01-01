國乒好手發老脾踢桶　教練：應先教做人

中國乒乓球球隊成員方博，前年曾為國家隊勇奪團體世界賽冠軍，近期卻因場上醜聞成焦點人物。12月底中國乒超聯賽第12輪，方博因不滿裁判一球擦邊球判決，發老脾一腳踢翻場邊毛巾桶架，又怒啤裁判，中國兵協元旦發出告票，處罰方博停賽兩場，他所屬球會天津權健，以及他在國家隊的直屬教練劉志強，各被罰款5萬及1萬人民幣。



劉國梁上任中國乒協主席後，為方博開出第一張告票，公告內聲稱今後訓練或比賽中再有類似損害乒乓球運動的行為，將會取消該選手國家隊資格。方博在社交網也「被迫」為不理知行為道歉，他說：「賽後自己非常後悔這種行為，一是給隊裡、給乒協造成了很不好的影響，給所有球迷還有小朋友，還有看球的觀眾朋友們帶來了負面影響。我覺得非常抱歉！」



另外，劉志強也「知衰」道：「這件事我作為方博的主管教練難辭其咎，教球先教人嘛。可能剛接手更偏重技術，在思想溝通上包括對他的發展這方面還欠缺一些。這也是我今後培養運動員過程當中，需要進一步提高的方面。」



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