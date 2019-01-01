驚世發現！美斯極刑宴客同地質有關？

嘩嘩嘩，真係信不信由你呀！根據著名嘅西班牙《每日體育報》報道，佢哋引述一名地質學家言論，話經過研究後，美斯喺魯營主場主射極刑入球率低嘅原因，係同魯營地質狀況有關喎，有冇嚇親先？



呢位地質學家統計只係以截至2015年數據，就話美斯喺面向魯營北看台嗰邊合共射失過10個12碼，而南看台呢邊就只得失1球。呢位來自加泰地質學院嘅專家賓達約爾喺學術期刊發表嘅文章話，呢個數據係同魯營地質有關，事緣喺近北看台嗰邊嘅地基，係由第4系沉積物覆蓋嘅古生代石板、石灰岩及其他堅硬岩石所構成，而南看台一邊地基則係由年代更近嘅黏土構成。



呢位專家合共收集咗超過60份關於魯營嘅地質調查報告，先得出呢個結論，仲話美斯喺近門6碼經常失手係源於嗰度地質係古生代深層地質，而非黏土層喎！咁究竟巴塞應該幫魯營更換地基？定係當呢份報告係廢話呢？應該都唔使多講啦！



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