【驚喜】2018最強射手原來喺亞洲搵食

過去1年美斯、C朗入球產量不斷下滑，讓出世界首席射手寶座，而2018年入波最多嘅球員係阿爾及利亞國腳邦尼查，呢位效力卡塔爾球會艾薩德嘅27歲前鋒，上年各項賽事總共入咗59球，比第2位美斯多8球。



邦尼查2015年開始效力艾薩德，多得前西班牙國腳沙維支援，入波源源不絕，2018年上陣40次，轟入59球，唔止比美斯多8球，而且比呢位阿根廷球王少踢14球，可見邦尼查效率非常高，平均每場入超過1球。



至於美斯上陣54次入51球，平均每場入0.94球，第3位嘅C朗上陣53次入49球，平均每場入0.92球，第4位嘅羅拔利雲度夫斯基更加平均只有0.82球(上陣56次入46球)。



邦尼查一炮成名之後，表明歡迎歐洲球會斟佢，適逢1月冬季轉會市場已經開啟，預料會有一場爭奪戰。



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